Club-verdedigers onder de loep: "Hij moet niet denken aan transfer" en "Van levensbelang om hem te vervangen"

Björn Engels wordt momenteel door Ivan Leko niet meer gebruikt. "Hij aast al even op een transfer, maar volgens mij moet hij eerst eens een jaar écht blessurevrij kunnen spelen en zich zo bewijzen, alvorens hij daar echt mag aan denken", aldus Eric Van Meir kritisch bij Play Sports.

En er is nog werk aan de winkel voor Club Brugge achterin: "Er is veel interesse voor Van Rhijn, maar blauw-zwart moet echt een vervanger voor hem gaan vinden. Dat is zelfs van levensbelang voor Club Brugge."

De kwaliteiten van de verdediger zijn dan ook erg specifiek. De interesse in hem is erg groot, maar bij Club Brugge zijn ze voorlopig weigerachtig tegen elke deal. De voorrondes in de Champions League zijn ook erg belangrijk voor de club.