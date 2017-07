Gent haalt het met het kleinste verschil bij sterk Beerschot Wilrijk

De Buffalo's begonnen met de sterkst mogelijke elf aan de partij, enkel Elton Kabangu moest depanneren centraal in de defensie. Doorgaans speelt de jongeling, voor de gelegenheid met nummer tien, op de flank.

Aan zijn linkerkant stond nieuwkomer Machado, die alweer een nogal slordige indruk liet, maar aan inzet geen gebrek. In de eerste helft noteerden we vooral een blessure voor Andrijasevic, die last had aan de nek na een tackle.

In Athene knalde hij bij zijn doelpunt ook onzacht tegen de paal, dus het is mogelijk dat die ongemakken opnieuw de kop opsteken. Gent ging overigens rusten met 0-1, Kubo op aangeven van Andrijasevic.

En Beerschot Wilrijk? Dat speelde meer dan goed mee en kreeg via Messoudi, Placca en De Jonghe drie uitstekende mogelijkheden voor de koffie.

Toch was het Gent dat via Sylla opnieuw tot scoren kwam, hij knalde een voorzet van Simon voorbij Romo in doel. 0-2, mooie uitslag, maar toen gingen de deuren achterin open.

Trofee Marc Steenackers

Machado liet zich los in de rug pakken door niet één, maar twee spelers. Dom zette voor, Placca kopte voor de jonge Czekanowicz in doel. Die was samen met Mitrovic het mikpunt van spot toen de Serviër de bal in eigen doel werkte.

Toch ging het ook aan de overkant mis toen Romo een schot van Simon niet uit zijn doelvlak kon houden. Gent is zo de eerste winnaar van de trofee Marc Steenackers.

Opstelling Beerschot Wilrijk: Romo, Van Den Bergh, Swinkels, Van Hyfte (46’ Dom), Maes (84' Schaessens), Placca, Pietermaat, Losada (57’ Mbombo), Messoudi, De Jonghe en Diarra (66’ Prychynenko).

Opstelling AA Gent: Kalinic (46’ Czekanowicz), Gigot, Mitrovic, Kabangu (71’, Kalu), Machado (71’ Kalu), Marcq (71’ Raskin), Dejaegere (71’ Koita), Simon, Kubo (46’ Inbrum), Andrijasevic (30’ Esiti) en Sylla (71’ Coulibaly).

Doelpunten: 19’ Kubo 0-1, 50’ Sylla 0-2, 63’ Placca 1-2, 65’ Mitrovic (own-goal) 2-2, 70’ Simon 2-3.

Geel: 32’ Gigot.