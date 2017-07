Doumbia had veel opties, zelfs een buitenlandse, maar koos om deze reden voor Zulte Waregem

Doumbia had aan het bestuur laten weten dat hij absoluut weg wou. "Nadat de voorbereidingen op Anderlecht ongeveer een maand bezig waren, had ik al snel door dat ik niet veel speelkansen zou krijgen. Blijven was dus geen optie", zegt hij bij Sporza. "Er was een een buitenlandse club uit een grote competitie die mij wou, maar Anderlecht wou niet verkopen. Ik zeg liever niet welke club het was."

Zelf was hij trouwens niet op de hoogte dat Zulte Waregem een optie heeft om hem een tweede seizoen te lenen. "Echt waar, kunnen ze mij nog een seizoen huren. Weet je dat zeker? Maar het is nog niet zover hé, we zien wel. Een terugkeer naar Anderlecht ? In het voetbal weet je nooit."

Opvolger van Meïté

De Ivoriaanse middenvelder had andere opties in België, maar wou absoluut naar Essevee. "Voor Francky Dury. Hij is iemand die spelers beter maakt. Ik heb gezien wat hij met Soualiho Meïté heeft gedaan. En hij deed hetzelfde met andere jonge spelers. Dury heeft me gezegd dat hij mij als de opvolger van Meïté ziet."