Kevin De Bruyne is lyrisch over Romelu Lukaku en voorspelt: "Zoveel goals zal hij per seizoen voor Man United maken"

De Bruyne verwacht net als vele anderen dat Lukaku zal slagen bij Man United. "Hij zal snel zijn draai vinden. Iedereen kent zijn kwaliteiten en hij zal bij United doen wat hij moet doen", zegt de Drongenaar in The Guardian.

"Hij heeft zijn eigen stijl. Vergelijk hem dus niet met Messi. Met zijn fysieke kracht kan hij geweldig zijn. Er is al veel gezegd en geschreven over zijn transfer, maar van de druk hoeft hij zich niets aan te trekken. Als Lukaku zijn job doet, zie ik hem in staat 20 tot 25 goals per seizoen te maken voor United. Die cijfers spreken dan voor zich."

88 PL-goals

Sinds 2012 scoorde Lukaku maar liefst 88 goals in de Premier League. Enkel Sergio Agüero doet beter.