Meteen speciale match voor Heylen: "Stond wel aangestipt"

Heylen mag proberen tegen zijn ex-ploeg meteen voor een prijsje te zorgen voor Essevee: "Als Zulte Waregem zijnde is zoiets mooi meegenomen. Ik zou wel graag winnen", aldus de centrale verdediger daarover.

"Het is leuk om meteen tegen de ex-ploeg te spelen. Het is een match waar ik sinds het begin van de voorbereiding naar uitkeek om meteen voor een prijsje te zorgen voor Essevee", geeft Heylen toe dat de match is aangestipt bij hem.

"Het wordt een druk en lang seizoen, met heel veel wedstrijden. We gaan iedereen nodig hebben dit seizoen. We willen er het beste van maken, ik kan op verschillende plaatsen uit de voeten indien nodig."