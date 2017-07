Ook Conte zag Batsman uitblinken: "Vorig seizoen was moeilijk voor Michy, maar..."

Morata is nog niet ingewerkt en zo kreeg Batsman zijn kans tegen Arsenal. Hij leverde meteen twee goals en een assist af. (lees hier meer)

De spits is een referentiepunt voor de hele ploeg

Op de persconferentie na de match kwam de Rode Duivel natuurlijk ter sprake. "Vorig seizoen was moeilijk voor Michy, maar we mogen niet vergeten dat hij ons met een heel belangrijk doelpunt de titel bezorgde. Het is gewoon niet eenvoudig om te spelen in de Premier League, een hele zware competitie", aldus Conte.

"Na een jaar werkt hij heel goed en hij maakt vooruitgang. Ik en mijn staff willen iedereen beter maken. Batshuayi is nog een jonge speler met veel potentieel. Het is belangrijk dat we met hem blijven doorwerken en dat hij begrijpt wat ik van hem wil."