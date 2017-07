Onze prognose: KV Kortrijk moet hopen dat nieuwe bezem hard genoeg veegt

Prognose

KV Kortrijk wil een nieuwe weg inslaan. Met een nieuwe coach: Yannis Anastasiou. Die liet van dag één merken dat hij geen 'kliekjes' meer wil zien in zijn kleedkamer, maakte Hannes Van der Bruggen kapitein en haalde enkele interessante spelers. Toch zien wij hen niet hoger dan de 14de plaats.

Opvallendste transfers

Kortrijk haalde met Bernard Kumordzi een ervaren verdedigende middenvelder en dat was geen overbodige luxe. Al zal hij voorlopig in de verdediging moeten spelen aangezien de spoeling achteraan heel dun is.

Met Hannes Van der Bruggen haalden ze in januari al een nieuwe patron. Maar bij Kortrijk is het vooral wachten op transfers: een centrale verdediger mag er zeker nog bij een diepe spits is ook cruciaal.

Van der Bruggen, de nieuwe patron op het veld.

Sterke punten

KV Kortrijk heeft zijn middenveld danig versterkt door de komst van Kumordzi, waardoor Van der Bruggen uiteindelijk een rijtje hoger zal kunnen spelen. Met Lepoint en Roland zijn er twee middenvelders die offensief iets kunnen forceren.

Bernard KUmordzi moet het breekijzer op het middenveld worden.

Vraagtekens

Die zijn voorlopig spijtig genoeg groter dan de zekerheden. Wie gaat er bijvoorbeeld in doel staan? Met Bruzzese is er een nieuwe concurrent voor Thomas Kaminski, die vorig seizoen enkele maanden op de bank zat voor Sifakis. Maar het is vooral defensief - wat vorig seizoen ook al het probleem was - dat zorgen baart.

Moeskroen en Eupen waren de enige twee teams die nog meer doelpunten slikten. En er is nog niet echt iets bijgekomen dat doet vermoeden dat de stabiliteit achteraan op punt zal staan.