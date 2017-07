Weiler praat over afwezige Dendoncker en over de transfer die hij er nog bij wil

Weiler haalde Obradovic, die in de voorbereiding sukkelde met enkele kleine kwaaltjes, naar de kant. Als enige alternatief zette hij Trebel, tegen Mechelen ook al ingevallen als linksback, op zijn plaats. "Ik heb ook gedacht aan Najar, maar spijtig genoeg voor hem en voor ons is hij nog niet beschikbaar", aldus Weiler.

"We weten dat we op die plek enkel Obradovic hebben. Als we de kans hebben om nog iets te doen, moeten we dat zeker doen", zei weiler. "Momenteel ben ik voor de rest tevreden met mijn kern, maar we moeten klaar zijn als er nog vertrekken. Je weet nooit wat er nog gebeurt."

Dendoncker

Dat brengt ons bij Dendoncker. Die zou een virale infectie hebben, maar in deze periode van het jaar is dat altijd iets dat toch 'voorzichtigheid oproept'. "Dendoncker heeft gisteren ook al niet getraind. Hij is ziek en zal pas volgende week hervatten", zei Weiler duidelijk.