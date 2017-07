Sla meteen een slag met de Supercup

Voor de Supercup tussen Anderlecht & Zulte Waregem van zaterdag 22 juli om 20u30 heeft Unibet een Moneyback klaarstaan. Unibet betaalt namelijk alle verliezende weddenschappen op 1x2 (winst - gelijkspel - verlies) terug als de wedstrijd eindigt in een gelijkspel na 90 minuten. Zet dus minstens €10 in en krijg €10 terugbetaald in free bets mocht de wedstrijd naar strafschoppen gaan.