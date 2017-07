Verhaal van Raman bij Standard lijkt steeds meer over en uit na nieuwe beslissing van coach Sa Pinto

Raman ontbrak in de twee jongste oefenwedstrijden van de Rouches. Ook in de vriendschappelijke partij van zaterdagavond tegen FC Metz is de 22-jarige vleugelaanvaller er niet bij, meldt Het Nieuwsblad. De gewezen Gentenaar kreeg geen plaats in de selectie.

Defensief

“Voor mij is hij offensief goed, maar defensief misschien niet altijd zoals de anderen”, zegt Sa Pinto. Diepe spits Renaud Emond vervangt hem in de kern.

De entourage van Raman kijkt de kat voorlopig uit de boom, maar liet wel al verstaan dat Raman een speler is die wekelijks minuten moet kunnen maken. (Dat leest u HIER)