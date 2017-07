Als we op zijn Instagram mogen afgaan, keert Hazard sneller terug dan verwacht

Eden Hazard liep in juni een vreselijke enkelbreuk op tijdens een training van de Rode Duivels, die hem drie à vier maanden aan de kant zou houden. Maar uit zijn Instagram-posts de laatste tijd blijkt dat de revalidatie voorspoedig verloopt.

Vorige week pochte Hazard nog dat zijn gips eraf was. Zondag deelde hij een filmpje waarin te zien is dat hij al opnieuw met de bal traint. Dat filmpje is hieronder te zien: