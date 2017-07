Nieuwe leider bij Gent ziet het zitten: "Al moest ik meteen uit mijn comfortzone"

"Ik ben tevreden over mijn eerste vijf weken bij Gent", gaf Marcq mee na de wedstrijd tegen Beerschot Wilrijk. "Het is natuurlijk even aanpassen aan het nieuwe systeem van voetballen én trainen."

Het bleek een hele aanpassing voor de middenvelder die het grootste deel van zijn profcarrière bij Charleroi sleet. "Na vier jaar Charleroi zat ik een beetje in een vast ritme, plots moest ik wel uit mijn comfortzone treden."

Vanhaezebrouck en Mazzu zijn compléét verschillende coaches -Damien Marcq

Maar wat zijn de verschillen precies tussen Vanhaezebrouck en Mazzu? "Het zijn twee totaal verschillende coaches, met compleet verschillende methodes. Ik leer altijd bij, of het nu onder Mazzu is, of Vanhaezebrouck."

Van zijn overstap heeft hij geen spijt. "Iedereen heeft mij vriendelijk onthaald. Voor mij was het nu of nooit. Het moment was aangebroken om een stap hoger te zetten", sloot hij af.