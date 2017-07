Geert De Vlieger duidt drie titelkandidaten aan en heeft ook boodschap voor de rest

Anderlecht, Club Brugge en AA Gent

"Dat lijken me de drie namen die er momenteel het meest voor in aanmerking komen", vertelt De Vlieger bij Play Sports.

Niet dat alléén zij kans maken: "Het is aan anderen zoals een Standard en een Racing Genk, maar ook Zulte Waregem en KV Oostende, om te tonen dat zij sterker zijn."

Als hij er één moet kiezen...

"Ik denk dat op dit moment de naam van Anderlecht bovenaan heel wat lijstjes staan. Niet omdat ze de Supercup hebben gewonnen, maar omdat ze kunnen voortbouwen en er heel wat kwaliteit bijgekomen is. Terwijl anderen aan een inhaalrace moeten beginnen."

Bij Voetbalkrant hebben wij op de redactie ook een prono van het volledige klassement opgesteld, die we dag per dag op jullie loslaten. Dus blijf ons zeker in de gaten houden om te weten wie wij als toekomstige kampioen zien.