Neymar is absolute uitblinker voor Barcelona, Alderweireld aan het kanon (mét beelden)

Voor de match tussen Barcelona en Juventus kwamen er maar liefst 82.000 supporters opdagen in New Jersey. Zeg nog eens dat Amerikanen niet geïnteresseerd zijn in voetbal.

De Spanjaarden wonnen met 2-1 en had dat vooral te danken aan Neymar, die de twee doelpunten al vroeg in de match voor zijn rekening nam. De tegentreffer van Chiellini op het uur was niet genoeg voor een punt. Om de overmacht van de Braziliaanse winger te illustreren: ziehier hoe hij met gemak vijf Juve-verdedigers in de wind zet.

Neymar toys with Juve's defense pic.twitter.com/lwItJfqiaB — Serie A English (@SerieA_English) 22 juli 2017

PSG, de club waaraan Neymar zo hevig gelinkt wordt, verging het iets minder goed. 2-4 werd het tegen Tottenham in een spektakelrijke pot voetbal. Ook Toby Alderweireld kon zijn doelpuntje meepikken.

Zondagavond om 23 uur is er de topmatch tussen Manchester United en Real Madrid.