Ceulemans ziet in deze twee aanvallers de grootste seizoensrevaties

Dan nog twee spelers die grote schoenen te vullen hebben bij hun nieuwe club. "Met Benson heeft Genk opnieuw een type-Bailey, die graag naar binnen komt. Dat hij talent heeft zag je al lang en vorig seizoen was hij ook constant", zei Jan Ceulemans in Het Nieuwsblad. Vorig seizoen maakte Benson inderdaad indruk bij Lierse.

De andere is Richairo Zivkovic, de nieuwe goalgetter van KVO. "Dimata opvolgen is geen cadeau en in België is het lastiger om te scoren dan in Nederland. Al verwacht ik er iets van, hij heeft zeker talent. Anders haalde Ajax hem niet en bracht Devroe hem niet naar Oostende," liet de Caje weten.