Trossard blonk uit in de rol van Pozuelo: "HÃ©Ã©l beweeglijk" vs. "Rendement blijft kritische kant"

Bij afwezigheid van Alejandro Pozuelo (lies) mocht Trossard de rol van spelmaker op zich nemen. "Hij speelde al vaak in het centrum, ook op training", blikt coach Albert Stuivenberg terug op de prestatie van het Genkse jeugdproduct. "Leandero is polyvalent en op meerdere posities inzetbaar. Dat geeft ons extra keuzemogelijkheden."

Leandero is polyvalent en geeft ons extra keuzemogelijkheden - Albert Stuivenberg

Trossard vond blindelings Benson Manuel en Thomas Buffel op de flanken. "We zijn heel beweeglijk en kruisen veel", pikt die laatste in. "Die acties zijn voor de tegenstander moeilijk te verdedigen."

Hoewel Trossard enkele keren zijn kans ging, dook Genk me een 0-1-achterstand de rust in na een goal van Wayne Rooney. "In de laatste fase haalden we niet het maximale rendement uit onze acties. Dat blijft de kritische kant van de wedstrijd tegen Everton", besluit Stuivenberg.