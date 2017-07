Biglia moet gigantische blunder op deze manier rechtzetten (mÃ©t beelden)

Toen hij bij supporters stopte om handtekeningen en foto's uit te delen werd aan de voormalige kapitein van Anderlecht gevraagd of hij iets wou zeggen. "Forza Lazio", stamelde de verstrooide Biglia.

Dat het niet in goeie aarde viel bij de fanatieke supporters, viel te verwachten. Maar AC Milan loste het op de persconferentie met de nieuwe centrale middenvelder op deze manier op. Opgelet, het laden van de beelden in dit artikel kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Bekijk hieronder nog eens de originele blunder van Lucas Biglia.