Man Utd-legende ziet toekomst rooskleurig met Lukaku: "De komende zes, zeven, acht jaar"

"Hij is een échte nummer negen, zoals Harry Kane bij Tottenham. Een sterke diepe spits waar je ook op kunt rekenen in de opbouw. Romelu is sterk aan de bal, maar ook in zijn loopacties en afwerking."

Naar de absolute top

Lukaku kende net het beste seizoen van zijn nog jonge carrière en hij moet blijven omhoog kijken. "Ik verwacht dat hij nu stilaan zijn hoogtepunt zal bereiken. Voor de club was dit alleszins het perfecte moment om hem te tekenen", verzekert Van Nistelrooy aan The Sun.

"De komende zes, zeven, acht jaar heeft United hopelijk een geweldige spits in huis met Romelu Lukaku", hoopt de Nederlander.