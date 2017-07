Manchester City wil eigen record van 'duurste verdediger ooit' straks breken

door Johan Walckiers

Manchester City wil een recordbedrag neerleggen voor Benjamin Mendy van Monaco

Vandaag werd bekend dat Manchester City een akkoord heeft bereikt met AS Roma over verdediger Aleksandar Kolarov. De Serviër maakt zo plaats voor een nieuwe recordaankoop van The Citizens.