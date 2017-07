Weiler maakt zich weinig zorgen: "Het is niet altijd mogelijk om goed te spelen"

"We hadden een goed ritme tegen een heel goeie ploeg", zo vat René Weiler de match samen. Toch waren er nog mankementen. "Het is niet altijd mogelijk om goed te spelen."

Vooral het eerste kwartier liep Anderlecht verloren, zowel verdedigend als in opbouw. "We kregen een goal binnen, maar dat is niet alles: er was te weinig balbezit en pressing. Die laatste pass ontbrak te vaak."

Gelukkig voor hem ging Anderlecht toch nog met de Supercup lopen. "Na de 0-1 kwamen we in de match. We waren opnieuw gevaarlijk. Ik apprecieer de intensiteit en de balrecuperatie van mijn ploeg", aldus René Weiler.