Duo van Zulte Waregem maakt wel indruk, maar... "Zonde dat je het dan zo weggeeft"

Derijck had een stevige klant aan Lukasz Teodorczyk, met wie hij een paar pittige duels uitvocht. "Het is een stevige spits, dat wisten we al hé", lachte hij. "Maar we deden het toch niet slecht. We hebben hem weinig kansen gegeven. De samenwerking met Heylen liep goed ja."

Toch incasseerde Essevee twee tegendoelpunten, maar daar hadden de verdedigers weinig schuld aan. "Als je zo uit de kleedkamer komt... Tja... We hebben hen zelf in de match laten komen. We hadden nog gezegd dat we geen snelle tegengoal mochten binnenkrijgen en dan gebeurt dat."

Timothy Derijck vocht een paar pittige duels uit met Teodorczyk.

En de 2-1 viel redelijk snel daarna. "Dan weet je dat je het moeilijk gaat krijgen. We hebben ons wel nog herpakt, maar konden geen kansen meer creëren. Zonde dat je het zo weggeeft..."