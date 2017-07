Marc Degryse licht de aanval van Anderlecht door

Degryse begint bij Play Sports zonder twijfel. "Teo wordt allicht weer de absolute nummer één. Maar als hij weer een dipje kent zoals afgelopen seizoen, hebben ze met Thelin en Ganvoula nog troeven achter de hand."

"Daarrond heb je dan nog Onyekuru, die kansen kan creëren en ook zelf vlot scoort", gaat de analist verder. "Hij past echt bij de stijl van het huis. Hij is creatief, technisch onderlegd en heeft scorend vermogen. Hij speelt op dezelfde positie als Acheampong, maar heeft een beter eindproduct. Een aanwinst dus."

"Ook Ganvoula zal z'n kans krijgen. Hij is nog jong maar heeft in Westerlo al mooie dingen laten zien. Gezien de drukke agenda zal hij zich ook in de kijker kunnen spelen", besloot Degryse.