Antwerp heeft nieuwe transfer beet en het is opnieuw een oude bekende van D'Onofrio

door Redactie



Antwerp haalt Dino Arslanagic weg bij Moeskroen

Foto: © photonews

Het was gisteren al geweten dat Dino Arslanagic een aanbieding van een andere eersteklasser op zak had. De verdediger ontbrak op het wedstrijdblad voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. Nu blijkt dat hij aan hij aan het onderhandelen was met... The Great Old.