Fans doen verwachtingen en ambities van Beerschot Wilrijk uit de doeken op de fandag (met opvallende publieksfavoriet)

Het Nieuwsblad ging enkele reacties halen bij de talrijke supporters. "Ik geniet van de familiale sfeer die hier sindsdien hangt. Wij supporters beseffen vaak te weinig over wat een ongelooflijk gezellig stadion we beschikken", vertelde Frans De Decker.

"Ik ben ook blij dat Antwerp Joren Dom heeft weggestuurd. Die kon me zaterdag tegen AA Gent echt bekoren." Beerschot Wilrijk moest het tegen Gent nipt afleggen met 2-3 op de eerste Memorial Marc Steenackers.

Maria De Maeyer merkt dat het hoogste niveau weer dichtbij komt. "Al sinds mijn tiende kom ik naar Beerschot kijken. Het plezantste was het seizoen in eerste provinciale. Toen kwamen we echt dicht bij de spelers. Nu nog, maar je voelt dat het stilaan weer serieuzer wordt."

Ook Pierre Herremans gaf zijn verwachtingen mee. "De beleving van de spelers vond ik gisteren geweldig tegen AA Gent. Het wordt een moeilijk seizoen, maar ik ga ervan genieten. Hopelijk wachten ze niet om een spits aan te trekken tot de winterstop. Jan Van den Bergh is mijn favoriete speler."

Publieksfavoriet? Joske de materiaalman

Op de fandag werden ook de spelers en staff voorgesteld. Het luidste applaus ging naar een man die vooral achter de schermen zijn werk doet, materiaalman en levende legende Joske.