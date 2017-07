Eindelijk: 'Ervaren speler Antwerp gaat aan de slag ... in 1B'

Nicaise Kudimbana en Union Saint-Gilloise? Het is al twee weken the talk of the town in Antwerpen en Brussel, maar nu lijkt het er ook echt te gaan van komen.

Er was al even een akkoord op clubniveau, maar Kudimbana zelf twijfelde nog een beetje aan het contract dat hij wilde tekenen.

Nu is er volgens Gazet van Antwerpen over bijna alles een overeenkomst gevonden en kan er eerstdaags getekend worden. Antwerp haalde met Sinan Bolat al eerder een vervanger binnen.