Eupen - Zulte Waregem krijgt dé primeur, ook in o.a. Gent - Anderlecht, Genk - Mechelen en Antwerp - Kortrijk kan worden ingegrepen

De primeur in de competitie is voor Eupen in zijn thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem op zaterdag 29 juli 2017. Of er dan al een eerste keer zal worden ingegrepen? Dat hangt van de wedstrijd af.

Ook Zulte Waregem - Club Brugge (speeldag 3), Genk - KV Mechelen, Gent - Anderlecht en nog enkele andere leuke duels staan alvast ingepland voor de VAR.

🗓️ Hierbij de wedstrijden van de 1ste tot de 8ste speeldag van de @ProLeagueBE met #VAR 📹 pic.twitter.com/HOsQcwL6Zh — Belgian Referees (@BelgianReferees) July 24, 2017

Wanneer grijpt de VAR in?

1. Doelpunten

Is er sprake van buitenspel?

Werd door de aanvallende ploeg een fout gemaakt in de opbouw of bij het doelpunt zelf?

Ging de bal in de opbouw buiten of niet?

Bal over de doellijn of niet?

Doelpunt foutief afgekeurd of niet?

Uitzondering: wanneer buitenspel gevlagd werd door de assistent (foutief), maar er al gefloten werd vóór de bal in doel ging, wordt de beslissing niet teruggedraaid. De ref mag dus niet té snel fluiten als assistent vlagt.

2. Strafschopfases

Is het penalty of niet bij een gefloten strafschop

Een penaltyfout die niet gefloten werd, maar er wel één was, wordt aangegeven

Gebeurde de fout binnen of buiten de zestien?

Maakte de aanvallende ploeg een fout in de opbouw naar de strafschop?

3. Rode kaarten

Checken of rode kaart terecht is

Een overtreding die rood verdiende, maar gemist werd door de ref wordt aangegeven

Wanneer er rood getrokken werd doordat een speler een open doelkans ontneemt, wordt gekeken of de aanvallende ploeg in de opbouw geen fout maakte

Over tweede gele kaarten wordt niet beslist

4. Verkeerde speler die bestraft wordt

Zowel bij een gele als een rode kaart. Ook wanneer de ref niet weet wie te bestraffen (bij een opstootje bijvoorbeeld)

VAR grijpt NIET in bij: