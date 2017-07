OFFICIEEL: Frank de Boer lokt Ajax-verdediger naar de Premier League

Jairo Riedewald komt over van Ajax en tekende een contract voor de komende vijf jaar. Het transferbedrag werd niet vrijgegeven. De 20-jarige verdediger, die op verschillende positites uit de voeten kan, wordt in Londen herenigd met Frank de Boer.

Onder de Boer maakte Riedewald zijn debuut in de Eredivisie. Eén dat veel Nederlanders zich nog goed herinneren, want bij een 1-0-achterstand tegen Roda JC zorgde hij met twee doelpunten nog voor de zege.

TRANSFER: The club announce that Jairo Riedewald has completed his transfer to #CPFC from @AFCAjax_EN#RiedewaldIsOurs pic.twitter.com/JjB2A6cUkx