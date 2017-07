Heeft PiquÃ© nu de doorslaggevende hint gegeven over de transfer van Neymar...

Piqué postte een foto van hem en Neymar met de korte ondertitel: "Hij blijft." Daarmee lijkt hij een einde gemaakt te hebben aan alle transfergeruchten. Nochtans was er veel te doen over de interesse van PSG. Die zouden maar liefst 222 miljoen willen betalen en de Braziliaan zou in Parijs 30 miljoen netto per jaar gaan verdienen.

Is dit het einde van de saga? Waarschijnlijk niet, want Marca liet gisteren nog weten dat ze er zeker van zijn dat er een akkoord is tussen de entourage van de aanvaller en PSG. Krijgt nog een vervolg de komende dagen...