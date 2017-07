Stanciu baart zorgen: "Moeten ze niet stilaan beginnen denken aan een uitleenbeurt?"

Marc Degryse ziet dezelfde problemen als vorig seizoen. "Zonder druk speelt Stanciu al te vaak de bal kwijt. Door een controle die te ver van zijn voet springt, door te lang met de bal te lopen, door onnodig veel risico in zijn passing te leggen. Soms is dat nodig, een risicopass spele en dan is het logisch dat je de bal af en toe verliest. Maar niet in die mate", schrijft hij in HLN.

Degryse zag zijn ploegmaats zich daaraan storen. "Ik zag fases waarin Sven Kums zich ging irriteren aan het spel van Stanciu. Dat zijn nieuwe ploegmaats zich nu al storen aan zijn onnodige balverliezen: dat is echt niet goed."