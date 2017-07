Jong rastalent van Gent ligt goed in de groep: "Marcq en Gigot zijn mijn grote broers"

door Sander De Graeve vanuit Antwerpen

Raskin(ex-Anderlecht) voelt zich goed bij AA Gent

Foto: © photonews

Nicolas Raskin was één van de eerste zomertransfer van AA Gent en de amper zestienjarige middenvelder liet zich al in positieve zin opmerken. Zelf is hij erg tevreden over zijn transfer.