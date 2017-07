OFFICIEEL: Real-Belg trekt naar Nederland

Craninx was al een tijdlang op proef bij de club uit de Eredivisie en maakte duidelijk een goeie indruk. "In de week dat we Alexandro op proef hadden, maakte hij vanaf het eerste moment indruk", klinkt het bij de Rotterdammers.

"Het is een ambitieuze en zeer talentvolle doelman die zich graag bij ons aan wilde sluiten. We zijn dan ook gelukkig dat we hem nu als nieuwe aanwinst mogen presenteren." Er werd dus een akkoord gevonden met Real Madrid.

Spelen én Nederlands leren

Craninx tekende voor drie seizoenen. "We hebben vertrouwen in Alexandro en verwachten nog veel plezier aan hem te kunnen beleven in de komende seizoenen."

Naast meer speelgelegenheid wou Craninx, die vooral in Spanje zijn jeugd doorbracht, ook de Nederlandse taal leren om zo makkelijker in aanmerking te komen voor de Rode Duivels.