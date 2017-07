Ai, naast de tribune lijkt ook de nieuwste aanwinst van Antwerp nog niet klaar

Zo meldt Gazet van Antwerpen dat Moustapha Sall, de nieuwe centrale verdediger van Antwerp, wel bij de groep aansloot, maar zeker niet fit bleek. De verdediger sleurt enkele kilo's teveel mee.

Ook Domingues aangekomen

Daardoor moest hij apart aan het werk met de physical coach. In de vooravond keerde hij niet terug voor de tweede training, net als die andere aanwinst in de defensie, de Braziliaan Matheus Borges Domingues.

Voor Bölöni wordt het vrijdag dé test om te zien of zijn team er klaar voor is. Thuis openen tegen de landskampioen is een droom voor elke promovendus.