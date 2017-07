'Sinan Bolat niet de enige bekende: Antwerp zet vol in op ex-spits van Club Brugge'

door Redactie



'Antwerp zet vol in op ex-spits van Club Brugge'

Foto: © photonews

De Bosuil is nog een bouwwerf, maar dat geldt evenzeer voor de hoofdmacht van Royal Antwerp FC. De ploeg van Laszlo Bölöni is nog in volle opbouw en haalt er mogelijk opnieuw een oude bekende bij.