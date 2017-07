Werken op de Bosuil: "Geen zorgenÂ over de wedstrijd tegen Anderlecht"

Werken op de Bosuil: "Geen zorgen over de wedstrijd tegen Anderlecht"

door Yannick Lambrecht

Antwerp zit op schema met bouwwerf Bosuil en maakt zich geen zorgen over seizoensopener tegen Anderlecht

Foto: © photonews

Iedereen zit vol ongeduld te wachten op de aftrap van het seizoen 2017/18. De eer is aan Antwerp en Anderlecht, maar het is al wekenlang gissen naar de staat van het Bosuilstadion. "We maken ons geen zorgen", laat The Great Old weten.