Morata maakt debuut, maar het is Batshuayi die scoort! (mÃ©t beelden)

Het eerste halfuur was alvast niet om over naar huis te schrijven wat Chelsea betrof. Bayern München kwam via Rafinha en twee keer Müller bliksemsnel 0-3 voor. Courtois wond zich terecht op bij de 0-3.

Het was een absoluut pareltje van Müller van buiten de zestien, maar er werd hoegenaamd geen druk gezet door The Blues. Na de koffie moest en zou het beter.

Batshuayi en Morata met goal en assist

Iets over het uur mocht Morata zijn debuut maken en hij zou zijn allereerste wedstrijd nog afsluiten met een assist op... Batshuayi voor de 2-3. De Belg mocht overigens meer dan tachtig minuten blijven staan. Marcos Alonso maakte de 1-3 met een snoeihard schot.

Bekijk hieronder alle doelpunten in chronologische volgorde. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Rafinha's goal to put Bayern up a goal against Chelsea in the International Champions Cup pic.twitter.com/jAXT0TdYwC — Big Nothing (@BigNothingPod) July 25, 2017

Fantastic assist from Franck Ribery to Thomas Muller as Bayern Munich go up 2-0 in less than 15 minutes against Chelsea. pic.twitter.com/rTWcfm9emw — Big Nothing (@BigNothingPod) July 25, 2017

What a goal from Thomas Muller to put Bayern 3-0 up against Chelsea in under 30 minutes. Wow pic.twitter.com/PP355wzyqK — Big Nothing (@BigNothingPod) July 25, 2017