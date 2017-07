Racing Genk klopt zich op de borst en gaat voor het allerhoogste: "We hebben historisch veel geÃ¯nvesteerd"

"Er zijn nog ploegen die ambitie hebben en het is een heel sterke competitie, maar we hebben een sterke, jonge ploeg", begint voorzitter Peter Croonen nog voorzichtig bij TV Limburg.

"De jeugdige groep zal bij momenten wel wat ervaring en fysieke kracht tekort komen, maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer we kunnen blijven meedraaien vooraan, heel wat mogelijk wordt aan het eind van het seizoen."

Geen vertrekkers meer

Daarvoor deed Racing Genk ook heel wat dure transfers. "Ik denk dat wij een historisch totaalbedrag hebben uitgegeven aan inkomende transfers. Met Ingvartsen hebben we een recordtransfer (5 miljoen euro, nvdr.) kunnen afsluiten."

"Met hem denken we een echte topper in huis te hebben." Bij Racing Genk mag ook niemand nog weg. "Elke speler in onze kern is belangrijk en beseft ook dat het een goede investering zou zijn om met Racing Genk voor de prijzen te gaan dit seizoen."