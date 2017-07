Bosuil blijft drie dagen voor de komst van Anderlecht Ã©Ã©n grote bouwwerf, Antwerp reageert

Op de plaats waar de nieuwe hoofdtribune moet komen, liggen nog tal van bouwmaterialen. Daar zal een afgesloten eiland van gemaakt worden, want voor de politiediensten is het van cruciaal belang dat de supportersclans van Antwerp en Anderlecht, die met zo'n 700 fans afzakken, niet met elkaar de confrontatie kunnen aangaan.

Met man en macht gewerkt

Omkleden zullen de spelers doen in tijdelijke vestiaires onder de businessseats. Het zal voor de spelers dus even wennen zijn. "De kleedkamers zullen alle nodige voorzieningen hebben, wees gerust", reageert Antwerp in Het Nieuwsblad.

"En onze nieuwe tribune zal zo snel mogelijk klaar zijn, zonder ons vast te pinnen op één vaste datum. Er wordt hier echt met man en macht gewerkt." Het veld ligt er alvast prima bij.