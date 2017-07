Te koop: de middenstip van STVV

"Het was leuk om de middenstip een jaar lang in mijn winkel (Aveve Brustem) te kunnen tentoonstellen. Ik draag de organisatie van Levensloop Sint-Truiden een warm hart toe. Het bod van 1500 EUR deed ik afgelopen seizoen enkele seconden voor het einde van de biedingsperiode zodat ik zeker was dat het mijn eigendom werd", vertelt Kris Marguillier.

"Maar het wordt nu opnieuw tijd dat de middenstip een nieuwe eigenaar krijgt", klonk het. Dit gebeurt opnieuw ten voordele van Levensloop.

Grijp je kans

"Bieden op de middenstip kan vanaf vandaag 25 juli. Zaterdag 12 augustus om 17.00 uur sluiten we de biedingen opnieuw af en de dag erna maken we voor de thuiswedstrijd tegen Standard Luik de nieuwe eigenaar bekend op het veld. Wij doen alvast het eerste bod van 250 EUR en starten zo de nieuwe biedingsperiode", stelt STVV's communicatieverantwoordelijke Fiorenzo Mostien.