Club Brugge bombardeerde Vormer tot aanvoerder, maar die kon ook een transfer maken: "Deze zomer was er interesse"

De Nederlander speelt altijd op niveau en kreeg deze zomer ook de aanvoerdersband bij Club. Een krachtig signaal van de West-Vlamingen die de ex-Feyenoorder aan boord willen houden.

Want deze mercato trok men aan de mouw van Vormer. "Deze zomer was er interesse uit Italië, maar die heb ik meteen ­afgewezen", geeft hij aan in Het Nieuwsblad. "Ik heb er zelfs niet over nagedacht."

Chagrijnig

"Mijn vrouw werkt in Gent, ik woon hier graag, mijn kinderen gaan hier naar school en ik ben nu kapitein. Wat wil je nog meer? Straks ga ik naar Italië, kom ik weer op de bank terecht en loop ik weer chagrijnig", kent Vormer zichzelf.

"Ik ben heel blij met wat ik hier in België heb en ik voel ook de nood niet om mij nog eens te bewijzen in Nederland. Ik vind het ­natuurlijk wel leuk voor mezelf dat ze daar lezen dat ik het zo goed doe."