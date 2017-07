Dan toch! Ronaldo wil bij Real blijven

Die zou zich immers te weinig gesteund voelen door Real Madrid in zijn juridische strijd. Hij wordt ervan verdacht om net als Lionel Messi heel wat belastingen ontdoken te hebben.

Koek en ei

Het zou gaan om bijna 15 miljoen euro. De media viel hem aan en Real Madrid deed volgens Ronaldo niet voldoende om hem te verdedigen. Maar nu lijkt alles toch koek en ei.

In Marca gaf Ronaldo immers de volgende quote mee. "Het was fenomenaal om vorig seizoen al die prijzen met Real te behalen, met daarbovenop nog individuele awards. Het zou mooi zijn om dat nog eens over te doen."