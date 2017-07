De belangrijkste nieuwsfeiten van dinsdag 25 juli: Flames ontwaken met kater, Antwerp jaagt op Oulare en 180 (!) miljoen voor MbappÃ©

De belangrijkste nieuwsfeiten van dinsdag 25 juli: Flames ontwaken met kater, Antwerp jaagt op Oulare en 180 (!) miljoen voor Mbappé

door Diederik Geypen

Iedere dag zetten we de opvallendste nieuwsfeiten uit het voetballandschap voor u op een rij. Ook op dinsdag 25 juli gebeurde er weer heel wat in binnen- en buitenland. Wat precies? Dat komt u allemaal te weten in onderstaande video.