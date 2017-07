Vanhaezebrouck in de wolken met youngsters: "Die jonge gasten doen het echt goed"

door Johan Walckiers

door

Er zit wel wat talent bij AA Gent

Foto: © photonews

AA Gent deed het in de oefenmatch tegen Beerschot-Wilrijk met een nooddefensie. Onder meer Elton Kabangu, toch een flankspeler, kwam centraal in actie. Vanhaezebrouck is alvast opgetogen over de youngsters in zijn ploeg.