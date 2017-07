FOTO: In deze knappe shirts zijn De Bruyne en Kompany straks te bewonderen

door Yannick Lambrecht

door

In deze knappe shirts zijn De Bruyne en Kompany straks te bewonderen

Foto: © photonews

Manchester City kwam de voorbije weken vooral in het nieuws met hun recordbrekende transfers. Die nieuwe spelers zullen dus in een nieuw shirt spelen, dat Man City dinsdag voorstelde onder de brandende zon in Californië.