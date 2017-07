Leko reageert op twee transfers die uitblijven: "Izquierdo moet wachten zoals de groten" en "Wat ik lees over Engels is helemaal niet waar"

Op zijn persbabbel in aanloop naar het duel met Basaksehir gaf Leko een stand van zaken over de situaties van Izquierdo en Engels.

"José wil een transfer en was er intens mee bezig. Maar ondertussen beseft hij dat ook andere grote spelers in grotere competities wachten tot wat er in de mercato gebeurt. Ik heb een goeie relatie met hem. Hij is heel open en ik ben blij dat we op hem kunnen rekenen."

De situatie van Engels is totaal anders

Wegens een trainingsachterstand zal Izquierdo nog niet in staat zijn 90 minuten te spelen. Engels komt mogelijk wel aan de aftrap. "Zijn situatie is totaal anders. Wat ik in de kranten lees (Engels zou door Leko bewust niet gebruikt worden in de oefenduels) is helemaal niet waar."

"Björn was niet wedstrijdfit. Maar wat ik de laatste twee weken zag, is wat ik van hem verlang: de wil om hier te zijn en hier te spelen. Over de rest hoeven we een dag voor de match niet te spreken. Mijn ploeg is nu het belangrijkste."