Johan Boskamp is hard voor club uit de Jupiler Pro League: "Het lelijke eendje van eerste klasse"

Niet voor het eerst wist Moeskroen zich vorig seizoen op de valreep te redden, waardoor Westerlo naar de Proximus League zakte. Maar de aanwezigheid van de Henegouwers vindt Boskamp geen goede zaak.

"Het lelijke eendje van eerste klasse", klinkt de Nederlander scherp in Het Belang van Limburg. "Als je ziet hoe zo’n club bestuurd wordt, dat heeft toch weinig met echt beleid te maken. Daarbij zit ik nog altijd met een wrang gevoel over die dubieuze redding van vorig seizoen." (De zege op de slotspeeldag bij buur Kortrijk zorgde voor veel heisa, red.)

Voelt niet lekker aan

Het bestuur van Moeskroen, waar spelersmakelaars heel wat in de pap te brokken hebben, is nog steeds niet transparant. "Ze blijven zeggen van niet, maar alles wijst er toch op dat bij Moeskroen makelaars de touwtjes in handen hebben", gaat Boskamp verder. "Het voelt allemaal niet lekker aan."

"Ze hebben voorlopig net achttien spelers en zullen aan het einde nog wat nieuwelingen binnenhalen. Gewoon omdat bepaalde makelaars nog spelers willen verpatsen. Je vraagt je af hoelang dat allemaal kan blijven duren."