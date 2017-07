OFFICIEEL: Uittocht bij Antwerp duurt voort, sleutelpion in de voorbije promotie trekt naar voormalige concurrent

Johanna Omolo verlaat de Great Old en trekt naar voormalig concurrent Antwerp. Met de overgang van de Keniaanse middenvelder is een transfersom van 250.000 euro gemoeid.

"Cercle is een ambitieuze club die me de kans aanreikt om verder door te groeien", reageerde Omolo in een eerste reactie. "Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging."

Aandeel in de promotie

De 27-jarige Omolo voetbalde drie seizoenen voor de Great Old. Afgelopen jaar kwam hij in 25 competitieduels, waarvan 23 als basisspeler, in actie. Op die manier had hij een groot aandeel in de behaalde promotie.

