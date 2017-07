Scheidsrechtersbaas Verbist Ã©rg scherp voor gebuisde refs en lijnrechters: "Ik kan hun handje toch niet vasthouden?"

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat niet alle scheidsrechters slagen voor hun proeven. Maar dat dit fenomeen zich herhaalt in een periode waarin met naar meer professionalisering evolueert doet de wenkbrauwen fronsen.

"Ik sta in voor de refs, maar ik kan hun handje toch niet vasthouden", reageert Verbist in Het Laatste Nieuws. "Ze kregen allemaal een trainingsschema mee van professor Werner Helsen en moeten professioneel genoeg zijn om zich daar aan te houden."

Kans voor anderen

"Als het seizoen begint, moeten de refs klaar zijn punt. Dit hoop ik niet elk jaar mee te maken. Maar het is een kans voor anderen om zich te profileren", aldus Verbist die in 28 jaar nooit faalde voor een fysieke of schriftelijke test.