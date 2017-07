Slecht nieuws voor Anderlecht: sleutelpion mist competitiestart door blessure die hem vorig jaar al uit PO1 hield

Andy Najar raakt namelijk niet tijdig fit voor de eerste competitiematch. Het Nieuwsblad meldt dat de kans groot is dat hij ook in de daaropvolgende wedstrijden ontbreekt.

De Hondurees is op de sukkel na complicaties aan zijn hamstrings. Een blessure die hem vorig seizoen ook al uit play-off 1 hield. Ook zonder de sterkhouder behaalde paars-wit zijn 34ste landstitel.

De aanhoudende blessure is een domper voor Anderlecht. In de eerste oefenmatch tegen Oudenaarde liet de vleugelspeler nog een geweldige indruk na, maar kon hij nadien niet meer voluit trainen. In de Supercup van afgelopen zaterdag nam Dennis Appiah zijn plaats op de rechtsback over.