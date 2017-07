Chelsea-fan wil lachen met Lukaku, maar dat mislukt grandioos! (mÃ©t beelden)

Zo maakte een fan van Chelsea een spotfilmpje van de prestaties van Lukaku tegen Real Madrid. Als titel zette hij: "Lukaku tegen de C-kern van Real Madrid die zelfs niet oud genoeg is om schaamhaar te hebben."

Hij zag echter enkele zaken over het hoofd. Ten eerste toont de video vooral de kracht van Lukaku wanneer hij verdedigers afhoudt en zo een uitstekende targetman is. Ten tweede kan je jongens als Kovacic niet beschrijven als zijnde 'C-kern'. De reacties waren dan ook talrijk.

Bekijk hieronder het filmpje en de reacties erop. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Lukaku against Real Madrid's C team who don't even have pubic hair. 😷😷😷 pic.twitter.com/iJHdn9jOrg — 👑Mr Chelsea Boss👑 (@MrChelseaBoss) 24 juli 2017

Half of these clips were good pieces of hold up play, am I missing something here? — Hotspur Edition (@HotspurEdition) 24 juli 2017

I don't understand these videos, but why include moments where he completes passes and holds the ball up? — Nicholas Nicholson (@NikNik_88) 24 juli 2017