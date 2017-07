'Sports Late Night' is hÃ©t nieuwe voetbalprogramma, maar schrijf 'Stadion' nog niet af...

VTM heeft het programma nog niet helemaal afgeschreven. "De ambitie is er alleszins om het programma in september opnieuw op te starten", aldus chef sport Peter Denruyter in Dag Allemaal.

Dat is wel met een kleine asterisk naast. "Niet meer in augustus dus, want dat is traditioneel een moeilijke tv-maand. We willen Belgisch en buitenlands voetbal sowieso blijven brengen. Maar die gesprekken lopen nog. En tot die tijd zullen we het voetbal gewoon opvolgen in 'VTM Nieuws'."

Alternatief / mogelijke concurrent

'Sports Late Night' werd wel al voorgesteld als de opvolger. Gilles De Coster en Bart Raes nemen afwisselend de presentatie voor hun rekening, Geert De Vlieger wordt de vaste analist. Vrijdag na Antwerp-Anderlecht is de eerste aflevering te zien op VIER.